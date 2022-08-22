2022.08.22pickup01

8 ．28市議選

19人が立候補

現職13人と新顔６人

有権者数２万７４３６人に

期日前投票が物部でも開始



８月末の任期満了に伴う市議会議員選挙（定数18）は21日に告示。事前に意思を表明していた現職13人、新顔６人の計19人が予定通りに立候補を届け出て、７日間の選挙戦が始まった。

候補者 届け出順 綾部市議選（定数＝18人、立候補者＝19人）

松本幸子 64 無現②

①市議②自衛官募集相談員③中筋小綾中ＰＴＡ役員④大阪芸大卒⑤岡町

井田佳代子 62 共現③

①農業②綾部ひまわり会理事④府立綾部高校⑤綾部市味方町畦田三〇

梅原哲史 54 無現①

①市議会議員②綾部地区自治会連合会副会長③綾中ＰＴＡ会長⑤中ノ町

安藤和明 71 無現④

②市議会運営委員長・市文化協会理事長③市議会議長④綾部高⑤青野町

本田文夫 69 無現①

①議員②総務教育建設委員長③綾部市消防長④名城大学⑤志賀郷町家際

宇野広隆 61 無新

①自営・ミュージシャン③国土建設役員④石原高校中退⑤栗町相定

片岡英晃 39 無現②

②予算決算委員長・スポーツ協会理事③日東労組役員④佛教大⑤広瀬町

柳原秀一 65 無現①

①綾部市議会議員③前消防長④近畿大学⑤京都府綾部市物部町広畑12

河北ひさ子 74 無新

①農業③何北中ＰＴＡ会長、綾女ねっと会長④京都短期大学⑤向田町

渡辺弘造 71 無現①

①農業②中上林地区自治会連合会会長④綾部高校⑤綾部市睦合町小田33

塚崎泰史 47 共新

①日本共産党職員③綾部ひまわり共同保育園ＰＴＡ元会長⑤寺町寺野

中島祐子 46 無現①

①市議会議員③ひまわり共同保育園ＰＴＡ会長④岐阜連大院⑤有岡町

種清喜之 38 無現②

①綾部市議会議員②副議長③物部小ＰＴＡ会長④音楽専門学校⑤物部町

酒井裕史 51 無現①

②常任委員会副委員長・門自治会長③上杉連合自治会長⑤上杉町

後藤 光 48 無新

③元ＮＰＯ職員（丹波市子ども若者サポートセンター）⑤位田町桧前

吉崎篤子 73 共新

②新日本婦人の会綾部支部長③府職員（改良普及員）④鯉渕学園⑤岡町

渡辺小百合 53 公新

②公明党綾部支部副支部長④福知山高等高校⑤綾部市小呂町菜畑11―４

高橋輝 51 無現④

①農業②市監査委員・府ＰＴＡ副会長③市議会議長④綾部高校⑤高津町

藤岡康治 49 無現①

①市議会議員、会社役員②ＮＰＯ法人役員④綾部高校⑤桜が丘一丁目

※①職業②現在務めている役職③過去に務めた役職④最終学歴⑤住所―の中から選んで32文字以内で書いてもらいました（⑤は必須）。名前の下の数字は投票日当日の満年齢、丸数字は当選回数。敬称略。

※詳細は紙面で。